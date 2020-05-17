Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknikÂ ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19)Â testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vali LÃ¼tfullah BilginÂ Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde veÂ stadyumda gÃ¶revli personelin Kovid-19 testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â AÃ§Ä±klamada, "A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize, idariÂ kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda gÃ¶revli olan tÃ¼mÂ personellerimize yapÄ±lan Kovid-19 testleri sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ ve hiÃ§bir pozitif vakayaÂ rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

Sivassporlu Oyuncular KarÄ±n TadÄ±nÄ± Ã‡Ä±kardÄ±