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17.05.2020 - 01:21 | | AA

Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadÄ±

Demir Grup Sivasspor'da teknikÂ  ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19)Â  testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknikÂ  ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19)Â  testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vali LÃ¼tfullah BilginÂ  Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde veÂ  stadyumda gÃ¶revli personelin Kovid-19 testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â  Â  AÃ§Ä±klamada, "A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize, idariÂ  kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda gÃ¶revli olan tÃ¼mÂ  personellerimize yapÄ±lan Kovid-19 testleri sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ ve hiÃ§bir pozitif vakayaÂ  rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

Sivassporda Kovid-19a rastlanmadÄ±

Sivassporlu Oyuncular KarÄ±n TadÄ±nÄ± Ã‡Ä±kardÄ±

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