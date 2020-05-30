Sivasspor'da neÅŸeli antrenman

Demir Grup Sivasspor,Â teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay yÃ¶netiminde Ã§ift kale maÃ§ yaparak gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. Antrenman maÃ§Ä±nÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m Mert Hakan YandaÅŸ (2) ve Mustapha Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanÄ±rken, sarÄ± takÄ±mÄ±n gollerini ise Emre KÄ±lÄ±nÃ§ ile Arouna Kone kaydetti.

MaÃ§Ä±n son anlarÄ±nda yaÅŸanan pozisyon bÃ¼yÃ¼k heyecan yarattÄ±. SarÄ± takÄ±m maÃ§Ä±n son dakikasÄ±nda penaltÄ± kazandÄ±. Arouna Kone'nin kullandÄ±ÄŸÄ± temdit penaltÄ±sÄ±nda Muammer YÄ±ldÄ±rÄ±m gole izin vermedi. PenaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±.

DiÄŸer yandan Ä°dari Menajer Kerem AtÄ±lmaz ile Fizyoterapist Fatih AydÄ±n'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼, antrenmanÄ±n ardÄ±ndanÂ kutlandÄ±. Futbolcular doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda keyifli anlar yaÅŸadÄ±.Â

YarÄ±nÄ± izinli geÃ§irecek