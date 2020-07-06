Sivasspor'un galibiyet hasreti

Şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan, 29. haftada iç sahada Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, dün de Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybeden Sivasspor, şampiyonluk hedefinden de uzaklaştı. Kırmızı-beyazlılar, ligin son 4 haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe ile karşılaşacak.