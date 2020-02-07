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07.02.2020 - 15:44 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor'da Skuletic’in parmağı kırıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final il maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 0-0 golsüz biten maçta Sivasspor’un yeni transferi Skuletic’in parmağının kırıldığı öğrenildi.

Sivasspor'da Skuletic’in parmağı kırıldı

Devre arası transfer döneminde Sivasspor’a gelen Skuletic’in dün oynanan kupa maçında el parmağının kırıldığı için bugün ameliyat olacağı öğrenildi. Skuletic’in Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçta dinlendirileceği kaydedildi.

32 yaşındaki forvet oyuncusu Skuletic’in parmağındaki kırık sebebiyle Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sivassporda Skuletic’in parmağı kırıldı

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