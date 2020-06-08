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08.06.2020 - 18:56 | | AA

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadÄ±

Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda gÃ¶revli olan tÃ¼m personelimize yapÄ±lan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Kovid-19 testi sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ ve bu testte de hiÃ§bir pozitif vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

Sivassporda teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19a rastlanmadÄ±

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