Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda gÃ¶revli olan tÃ¼m personelimize yapÄ±lan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Kovid-19 testi sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ ve bu testte de hiÃ§bir pozitif vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

Sivassporâ€™da HazÄ±rlÄ±klar Devam Etti