SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara 13. kez uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tÃ¼m personelimize yapÄ±lan on Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Kovid-19 testi sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ, bu testte de hiÃ§bir pozitif vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Mert Hakan YandaÅŸ'Ä±n Sivasspor MacerasÄ±