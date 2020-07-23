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23.07.2020 - 23:14 | | AA

Sivasspor'da test sonuçlarÄ±nda Kovid-19'a rastlanmadÄ±

Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara 13. kez uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Sivasspor'da test sonuçlarÄ±nda Kovid-19'a rastlanmadÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara 13. kez uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Sivasspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik ekip, futbolcu ve Ã§alÄ±ÅŸanlara Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "A takÄ±m futbolcularÄ±mÄ±za, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tÃ¼m personelimize yapÄ±lan on Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Kovid-19 testi sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ, bu testte de hiÃ§bir pozitif vakaya rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Sivassporda test sonuÃ§larÄ±nda Kovid-19a rastlanmadÄ±

Mert Hakan YandaÅŸ'Ä±n Sivasspor MacerasÄ±

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