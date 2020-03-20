Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Sivasspor’dan anlamlı paylaşım
20.03.2020 - 12:21 | | İHA

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlilerini unutmadı. Dün başlayan kampanyayla birlikte saat 21.00'de tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, saat 21.00'de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle.”

Yapılan bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni topladı.

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Türk futbolseverler hünerlerini gösterdi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adil Rami'den itiraf: Korkuyorum...

Adil Rami'den itiraf: Korkuyorum...

Manchester United geçici çalışanlarına maaş ödeyecek

Manchester United geçici çalışanlarına maaş ödeyecek

Son dakika | TFF Başkanı Özdemir'den Erdal Bahçıvan'a: Lütfen istifa edin

Son dakika | TFF Başkanı Özdemir'den Erdal Bahçıvan'a: Lütfen istifa edin

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon seyircisiz başlayabilir

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon seyircisiz başlayabilir

Sıradaki Haber