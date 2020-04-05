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05.04.2020 - 17:55 | | İHA

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

DG Sivasspor, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı karşılaşmaların videoları paylaştı.

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor Kulübü, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşların evde kalmalarına dikkat çekildi.
Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Sivasspor’umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu.”

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor

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