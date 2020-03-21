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21.03.2020 - 12:14 | | İHA

Sivasspor’dan corona virüs için “Evde kal” çağrısı!

DG Sivasspor Kulübü, son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Sivasspor’dan corona virüs için “Evde kal” çağrısı!

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve spor organizasyonlarının iptal edilmesinin ardından Sivasspor cephesinden bu konu hakkında açıklama geldi.

DG Sivasspor, salgından korunmak için insanların evde kalması gerektiğini belirten sosyal medyadan bir video paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

“Zorunlu olmadıkça evde kal! Aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık evinde. Çünkü Evde Hayat Var, Evde Kal.”

Sivasspor’dan corona virüs için “Evde kal” çağrısı

Sivasspor’dan corona virüs için “Evde kal” çağrısı

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