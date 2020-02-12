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12.02.2020 - 10:31 | | SİVAS (İHA)

Sivasspor'dan Trabzonspor’a bilet teşekkür

Süper Lig’in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.

Sivasspor'dan Trabzonspor’a bilet teşekkür

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor’un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.

Sivasspordan Trabzonspor’a bilet teşekkür

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