Sivasspor’un yeni takım otobüsü hazır

Kırmızı-beyaz renklerin hakim olduğu otobüsün dış giydirmesinde Sivasspor logosu, kırmızı kuşak, top ve yıldız teması yer alıyor. Otobüsün arka kısmında Sivasspor logosu ve resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına da yer verildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kampanyayla bünyemize kazandırılan yeni takım otobüsümüz, kulübümüze teslim edilmek üzere İstanbul’da bizi bekliyor” ifadesi kullanıldı.