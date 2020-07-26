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HaberlerKayserispor Haberleri Skandal açıklama: Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık!
26.07.2020 - 12:23 | | Ajansspor

Skandal açıklama: Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık!

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Mustafa Tokgöz, ligin devam etmesi adına koronavirüs vakalarını sakladıklarını söyledi.

Skandal açıklama: Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık!
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Tokgöz, “Kayserispor çok zor günlerden bugüne kadar ümitlerini taşımıştır. Düşme veya Süper Lig’de kalma mücadelesi versek de önemli olan bugün burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi, ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye" dedi.

Skandal açıklama: Lig oynansın diye koronavirüsü sakladık

Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a da tepki gösteren Tokgöz, "Bugün çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı ve teknik ekibimi cani gönülden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef ünü Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR’a gitmemiştir, ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmiştir. Kayserispor 1.5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübüdür. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz” şeklinde konuştu.

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