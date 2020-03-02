Skandaldan dönüldü!

Tüm dünya koronavirüs ile savaşırken, Avrupa Voleybol Federasyonu önce hiç beklenmeyen bir karara imza attı, ardından Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yoğun çabası sonrası bu kararından döndü.

Virüs nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da Serie A başta olmak üzere birçok spor müsabakaları ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz oynandı. Hatta voleybolda lig maçları yapılmazken, Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), önce Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet’in İtalya’da oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmesi ya da tarafsız sahada oynanması başvurusunu kabul etmedi.

Bu skandal kararın ardından hem Türkiye Voleybol Federasyonu, hem de iki kulübümüz adeta ayağa kalktı. Özellikle federasyon yetkilileri karardan geri dönülmesi için yoğun çaba harcadı ve CEV dün turuncu-beyazlıların 4 Mart’ta Savino Del Bene Scandicci ile deplasmanda Fenerbahçe Opet’in ise 5 Mart’ta Igor Gorgonzola Novara ile İstanbul’da oynayacağı maçın ertelenmesine karar verdi.

Hükmen mağlubiyet

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs için büyük endişe duyan iki temsilcimiz eğer erteleme kararı çıkmasa ve karşılaşmalara gidememesi durumunda hükmen mağlup ilan edilecekti. CEV’in ayrıca Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet’i 3 yıl boyunca Avrupa şampiyonalarından men etme hakkı da bulunabilecekti.