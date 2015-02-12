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12.02.2015 - 12:40 | | AA

"Skor değil ama oyundan memnunuz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye sahasında 4-1 yenilerek elenen Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, artık tek düşüncelerinin lig olduğunu ve hafta sonu Mersin İdmanyurdu maçında kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

"Skor değil ama oyundan memnunuz"
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Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve kupada çok zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son 16 günde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarla üst üste maçlar oynadık. Ligde ve kupada 6 zorlu maç oynarken sakatlıklar, Afrika Ulusal Kupası'nda olan oyuncularımız ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle zaman zaman kadro kurmakta zorlandık. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçında Kıvanç Karakaş ve Koray Altınay'dan cezaları, Kweuke ve Deniz Kadah'tan sakatlıkları, Viera'dan ise Afrika Kupası sonrası henüz takıma katılmadığı için yararlanamadık."

Fenerbahçe karşısında iyi oyun oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getiren Ferah, "Maçın hakkı 4-1 değildi. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeyince sonuca gidemedik. Maçın son beş dakikasında ise golü ararken kalemizde üst üste gördüğümüz goller farklı sonucu getirdi. Skordan çok oynanan oyun bizi mutlu etti. İyi oyunumuzu sonuca yansıtırsak ligde iyi yerlere geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ferah, ligde telafisi olmayan maçlar oynamaya başladıklarını vurgulayarak, "Ligde hak etmediğimiz bir yerde bulunuyoruz. Bir an önce üst basamaklara, gerçek yerimize ulaşmak zorundayız. Kupa bizim için geride kaldı. Hafta sonu Mersin İdmanyurdu ile son derece zor bir maça çıkacağız. Artık tek düşüncemiz lig. Kendi saha ve seyircimiz önünde Mersin İdmanyurdu'nu yenerek ligde çıkışa geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

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