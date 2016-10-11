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11.10.2016 - 23:49 | | DHA

Skrtel'lı Slovaklar farka gitti!

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Slovakya, sahasında İskoçya'yı 3 - 0 mağlup etti.

Skrtel'lı Slovaklar farka gitti!
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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

FENERBAHÇELİ SKRTEL VE TRABZONSPORLU DURİCA İLK 11'DE

F Grubu mücadelesinde Slovakya, sahasında İskoçya'yı 3 - 0 mağlup etti. Slovakya'da forma giyen Fenerbahçeli Martin Skrtel ve Trabzonsporlu Jan Durica, ilk 11'de başladıkları mücadelede 90 dakika sahada kaldılar.

Öte yandan Martin Skrtel, karşılaşmada maskeyle oynadı.

SAN MARİNO'DAN 15 YIL SONRA GELEN GOL

C Grubu'nda ise Çek Cumhuriyeti, evinde Azerbaycan ile golsüz berabere kaldı. Bursaspor'un Çek futbolcusu Tomas Sivok, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bu arada aynı grupta oynanan maçta San Marino, deplasmanda Norveç'e 4 - 1 yenilirken, 15 yıl aradan sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda gol buldu. San Marino'nun golünü 54. dakikada Mattia Stafenelli kaydetti.

3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

-GRUP C-

Almanya - Kuzey İrlanda: 2 - 0

Norveç - San Marino: 4 - 1

Çek Cumhuriyeti - Azerbaycan: 0 - 0

-GRUP E-

Kazakistan - Romanya: 0 - 0

Danimarka - Karadağ: 0 - 1

Polonya - Ermenistan: 2 - 1

-GRUP F-

Litvanya - Malta: 2 - 0

Slovakya - İskoçya: 3 - 0

Slovenya - İngiltere: 0 - 0

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