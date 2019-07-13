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13.07.2019 - 15:54 |

Skubic: Hedefimiz Konyaspor’u yeniden Avrupa’da temsil etmek

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’un başarılı defans oyuncusu Skubic, hedeflerinin yeşil-beyazlı takımı yeniden Avrupa’da temsil etmek olduğunu söyledi.

Skubic: Hedefimiz Konyaspor’u yeniden Avrupa’da temsil etmek
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde kamp çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı ekipte başarılı defans oyuncusu Skubic, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Takımımızdaki arkadaşlık ve beraberlik zaten çok iyi. Yeni gelen arkadaşlarımızda birbirini iyi tanıyan ve seven takımdaki isimlerle hemen kaynaştı. Burada çalışma imkanları ve antrenman sahaları gerçekten çok iyi. Bu şekilde güzel bir kamp dönemi oluyor” diye konuştu. 

“Hedefimiz büyük” 

Birkaç takım dışında ligdeki birçok takımın seviyesinin birbirine eşit olduğunu söyleyen Skubic, “Zaten her takım diğerini yenebiliyor. Sadece birkaç takım kadro yapısı ile diğerlerinden bir adım daha öne geçiyor. Biz de kendi hedefleri olan bir takımız. Zaten bunu da bu sezon iyi çalışarak ve alacağımız başarılı sonuçlarla kanıtlayacağız. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Bunun için yoğun çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Lige iyi bir başlangıç yapmamız ve bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz büyük. Takımdaki diğer arkadaşlarımızla bunu sürekli konuşuyoruz. Ligi en iyi yerde bitirip Konya’yı ve Konyaspor’u Avrupa’da yeniden temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bireysel kariyerinde Avrupa’da oynamak gibi bir hedefinin olmadığını kaydeden Skubic, “Ben burada gerçekten çok mutluyum. Zaten yakın bir zamanda yeni bir sözleşmeye imza attım. Burada imkanlar çok iyi. İyi bir teknik heyete ve ekibe sahibiz. Böyle bir ortamda bulunduğum ve bu ailenin bir parçası için mutluyum” dedi. 

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