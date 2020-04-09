Sloukas, Obradovic'e bağlı!

Fenerbahçe Beko’nun yıldız ismi Kostas Sloukas, Yunanistan’da flaş açıklamalar yaptı.

Koronavirüs nedeniyle ülkesinde olan Yunan oyun kurucu, sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin Zeljko Obradovic’e bağlı olduğu mesajını verdi. Sloukas, “Olympiakos ve Panathinaikos’a gideceğim yazılıyor ama benim kulübümle 1 yıl daha anlaşmam var. Farklı düşüncelerim var ama bir de kontrat sürem var. Denildiği gibi Obradovic ayrılırsa o zaman benim için işler değişir” dedi.