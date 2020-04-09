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09.04.2020 - 07:00 |

Sloukas, Obradovic'e bağlı!

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu takımdaki geleceğinin Zeljko Obradovic’e bağlı olduğu mesajını verdi.

Sloukas, Obradovic'e bağlı!

Fenerbahçe Beko’nun yıldız ismi Kostas Sloukas, Yunanistan’da flaş açıklamalar yaptı.

Koronavirüs nedeniyle ülkesinde olan Yunan oyun kurucu, sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin Zeljko Obradovic’e bağlı olduğu mesajını verdi. Sloukas, “Olympiakos ve Panathinaikos’a gideceğim yazılıyor ama benim kulübümle 1 yıl daha anlaşmam var. Farklı düşüncelerim var ama bir de kontrat sürem var. Denildiği gibi Obradovic ayrılırsa o zaman benim için işler değişir” dedi.

Sloukas, Obradovice bağlı

 

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