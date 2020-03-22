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22.03.2020 - 12:06 |

Sloukas Selanik'e gitti

Yunan basını, Fenerbahçe Beko'nun covid-19 şüphesiyle bazı oyuncularını hastaneye sevk ettiği açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden olan Kostas Sloukas'ın Selanik'e gittiğini yazdı.

Sloukas Selanik'e gitti
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe Beko'nun covid-19 şüphesiyle bazı oyuncularını hastaneye sevk ettiği açıklaması sonrası yıldız oyunculardan Kostas Sloukas'ın, Türkiye'den ayrıldığı bildirildi. Yunan basını, Sloukas'ın Selanik'e gittiğini duyurdu.

İstanbul'dan memleketi Selanik'e seyahat ettiği belirtilen yıldız basketbolcunun, buradaki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Doktorların tavsiyelerini dinlediği belirtilen ismin burada bir süre karantinada kalacağı ifade edildi.

Yıldız basketbolcunun elinde eldivenleri, 'sonunda karantina evi için serbest' diye bir mesajla yaptığı belirtilen paylaşımının görseline de bu haberlerde yer verildi. THY Euroleague'nin ardından Türkiye basketbol ligleri de geçtiğimiz hafta askıya alınmıştı.

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Sloukas Selanike gitti

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