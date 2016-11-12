2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 grupta 10 karşılaşma oynandı.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde, A, C, E ve F gruplarında 10 maç yapıldı.



FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada İngiltere, sahasında İskoçya'yı 3-0 yendi.



Günün en farklı skoru C Grubu'nda alındı. Joachim Löw yönetimindeki Almanya, deplasmanda San Marino'yu 8-0 mağlup etti. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada bir asist üretti. Almanya Milli Takımı'nda ilk maçına çıkan Werder Bremenli oyuncu Serge Gnabry, müsabakada "hat-trick" yaptı.



- Skrtel gol attı, Slovakya kazandı

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, Slovakya'nın Litvanya'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol kaydetti.



Mücadelede 90 dakika görev yapan Skrtel, 8 yıl aradan sonra milli formayla resmi maçta gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Eylül 2008'de Kuzey İrlanda maçında fileleri havalandırmıştı. Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Jan Durica da müsabakanın tamamında sahada kaldı.



Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fransa-İsveç: 2-1

C Grubu:

Kuzey İrlanda-Azerbaycan: 4-0

Çek Cumhuriyeti-Norveç: 2-1

San Marino-Almanya: 0-8

E Grubu:

Ermenistan-Karadağ: 3-2

Romanya-Polonya: 0-3

Danimarka-Kazakistan: 4-1

F Grubu:

İngiltere-İskoçya: 3-0

Malta-Slovenya: 0-1

Slovakya-Litvanya: 4-0