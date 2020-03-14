Slovenya futbolu askıya aldı, Türkiye maçı ne olacak?

Corona virüsünün sebep olduğu futboldaki iptallerle ilgili her geçen saat yeni gelişmeler yaşanırken, son olarak ortaya çıkan durum, Türkiye’nin hazırlık maçını da tehlikeye soktu. Slovenya’da hükümetin aldığı yeni karar, bu karşılaşmanın oynanmasını zorlaştırdı.

Slovenya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ile yapılacak maçın seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştı. Covid-19 nedeniyle vaka sayısının 31’e çıkmasının ardından alınan bu kararın güncellenip güncellenmeyeceği, ülkede durumun daha da sıkıntıya girmesinin ardından merak konusu oldu.

Vaka sayısı 141’e çıktı, yetkililer müdahale etti

Türkiye maçına ev sahipliği yapacak olan ülkede corona vaka sayısının bugün itibariyle 141’e kadar çıktığı açıklanırken, gelişmelerin üzerine futbol faaliyetleri askıya alındı, mart ayı içerisinde hiçbir spor müsabakası yapılmaması kararlaştırıldı. Türkiye ile yapılması planlanan maçın tarihi 27 Mart olarak belirlenmişti.

Sınırlar kapatıldı, ‘evden çıkmayın’ uyarısı yapıldı

Slovenya’da salgın önleyici tedbirler çerçevesinde bazı sınırlar kapatıldı. Okullar ve kreşler de kapatılırken, insanlara evlerinden çıkmamalarının tavsiye edildiği öğrenildi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin iki haftalığına durdurulduğu duyuruldu.