Sneijder, Fransa maçında yok

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Galatasaraylı Wesley Sneijder, yarın Fransa'yı ağırlayacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elemelerde Belarus'u 4-1 yendikleri maçın ikinci yarısında sakatlığı sebebiyle oyundan alınan Sneijder'in Fransa karşısında sahaya çıkamayacağını duyurdu.



Blind, 32 yaşındaki Galatasaraylı futbolcunun Fransa karşısında oynamama ihtimalini düşünerek kadroya Feyenoord'da forma giyen Tonny Vilhena'yı davet etmişti.



A Grubu'nda topladıkları dörder puanla ilk iki sırada bulunan Hollanda ile Fransa arasında Amsterdam Arena'da oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

