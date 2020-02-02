Sofiane Feghouli'den Emre Akbaba övgüsü!

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da gecenin golcülerinden Sofiane Feghouli konuştu.

"Her maçımızı kazanarak şampiyon oluruz."

"Çok mutluyum, sadece iki gol değil takım adına çok mutluyum. Mariano ve Onyekuru'yu gördük bu akşam. Umarım sezon sonuna kadar sorun olmaz ve her maçımızı kazanarak şampiyon oluruz."

"İki golümü eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum."

"Kolektif anlamda oyunumuza katkı sağlıyor Emre, kendisi çok istekli oyun içinde. Taktiksel olarak da iyi işler yapıyoruz. Maçları birer birer kazanıp kupada yola devam etmek istiyoruz. İki golümü eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum."

Yaptığı asist ile skora katkı sağlayan Mariano ise, "Sadece kendi performansımdan değil takımın performansından memnunum. Bireysel olarak en iyi oyunumuzu gösterince takımın performansına yansıyor. Çok iyi oynayarak galip geldiğimiz için çok mutluyum. Her maç bir final bizim için. Lidere adım adım yaklaşıp liderliği almak istiyoruz. Sezon sonuna kadar maç maç ilerleyip her maçı kazanmak ve istediğimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

SOFİANE FEGHOULİ'NİN HİKAYESİ