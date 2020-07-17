Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması: Bonservisimi verin gideyim!

"Benden para kazanamazsınız'' manşeti atılan Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli'de de sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan benzer bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'daki sonunu hazırlayan Feghouli, 10 gün önce yönetim tarafından satış listesine koyuldu ve Cezayirli yıldıza "Kendine kulüp bul'' mesajı iletildi. Katar kulüpleri ile temasa geçtiği öğrenilen Feghouli, kendisine bonservis ödeyecek takım bulamadı.

Feghouli için istekli olan Katar kulüpleri, 30 yaşındaki oyuncuya transfer için Galatasaray'dan bonservisini alıp serbest kalma şartı koştu. 3 milyon 850 bin Euro garanti ücretle Falcao'dan sonra en çok kazanan isim olan yıldız futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Belhanda ve Feghouli'den bonservis kazanma hayali kuran sarı-kırmızılı yetkililer, Kuzey Afrikalı yıldızlarından gelen olumsuz haberlerle bir anda köşeye sıkıştı.