Şok karar! Jovic tutuklanacak...

İspanya'da Real Madrid'de corona virus karantinası altındayken kuralları ihlal ederek Sırbistan'a giden Luka Jovic tepki toplamaya devam ediyor.

Kız arkadaşının yanına giden Jovic, hem karantinadan çıkmış hem de riskli bir iş yapmıştı. Her ne kadar testleri negatif olsa da yaptığının hata olduğunu kabul eden yıldız futbolcuya Sırbistan'dan tepki geldi.

2 hafta önce corona virus kurallarını ihlal edenleri hapisle cezalandıracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Jovic'in de ihlalde bulunması halinde ceza yiyeceğini aktarıp, "Karantinayı ihlal eden Jovic, eğer evinden ayrılırsa, tutuklanıp hapse girecek. Hatasından dolayı pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın sağlığı ve canı Jovic'in milyon eurolarından daha değerli. Bunu açık açık öğreteceğim" dedi.