Şok Şampiyonlar Ligi iddiası! İstanbul yerine Almanya...

Corona virüs sonrası Avrupa'da futbol yeniden başlıyor. Sky Sports, en çok merak edilen Şampiyonlar Ligi'nin durumunu masaya yatırdı.

Habere göre; UEFA'nın 4'lü final üzerinde iyice durduğu ve ağustos ayında dev organizasyonu tamamlayacağı aktarıldı. Ancak 4'lü finaller için ev sahipliğinin İstanbul yerine Almanya'ya gidebileceği iddia edildi.

Henüz kesin bir karar alınmazken uzun süredir 4'lü finaller konusunda çalışıldığı savunuldu. Sky Sports Italia'ya göre; organizasyon 7-8 Ağustos'ta son 16 turunda kaldığı yerden başlayacak. 13-14 Ağustos tarihlerinde de çeyrek final maçlarının yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ardından 4'lü finalle turnuvanın bitmesi hedeflenecek. Ancak mayıs ayı ortasında Bundesliga'yı başlatan Almanya'nın başarısı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin bitimine de ev sahipliği yapmasının istendiği öne sürüldü.

Şu anda ev sahibi olarak İstanbul'un gözüktüğü de ek olarak yazıldı.