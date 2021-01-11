Şok sözler! "Ben olsam Sumudica'yı otobüse bindirmezdim"

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalarla şehirden büyük tepki alan Marius Sumudica için pazar günü zoom aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Onursal Başkan Adil Konukoğlu, Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkanvekili Mahsum Altunkaya ve bazı yöneticiler katıldı.

Sumudica'nın yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğu görüşünde birleşilen toplantıda Sumudica'nın gönderilmesi yönünde karar çıktı.

"BEN OLSAM OTOBÜSE BİNDİRMEZDİM"

Gaziantep Futbol Kulübü Onursal Başkanı Adil Konukoğlu toplantıda Sumudica'ya kızgın olanlar arasındaydı. Başkan Konukoğlu söz aldığı şehrin ileri gelenlerinin bulunduğu toplantıda; "Ben sizin yerinizde olsam Sivas'ta takım otobüsüne bindirip Gaziantep'e getirmezdim. Konuşmaları kabul edilir gibi değil" dediği öğrenildi.

MAHSUM ALTUNKAYA TESİSTE GÖRÜŞTÜ



Başkanvekili Mahsum Altunkaya şehrin önde gelenlerinin katıldığı zoom toplantısının ardından Sumudica ile görüşmek ve görevine son verilmesi için elçi seçildi. Sumudica ve yardımcısı Şener Gençtürk'ü tesise çağıran Altunkaya pazar akşam saat 17.00 sularında rumen teknik adam ile tesiste bir araya geldi.



TOPLANTI 45 DAKİKA SÜRDÜ



Başkanvekili Mahsum Altunkaya Rumen teknik adam ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. İlk etapta kendisine emeklerinde dolayı teşekkür eden Altunkaya yaptığı konuşmanın hiç kimse tarafından kabul görmediğini ve oy birliği ile görevine son verilme kararının verildiğini Sumudica'ya iletti.



UMARIM GAZİANTEP HEP ZİRVEDE OLUR



Sumudica kendisine iletilen bu ayrılık kararı sonrasında üzüntülü olduğu öğrenilirken Başkanvekili Mahsum Altunkaya'ya; "Gaziantep benim için her zaman ayrı bir yeri olacak. Burada çok başarılı işler yaptım. Alnım ak bir şekilde ayrılıyorum. Herkesi çok seviyorum. Umarım Gaziantep hep zirvede olur" dediği bildirildi.