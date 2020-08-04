Solbakken: "Turun favorisi Başakşehir"

İRFAN KURTULMUŞ - RÖPORTAJ

‘Her şey olabilir’

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın akşam Danimarka’da karşılaşacağı FC Kopenhag’ın Norveçli teknik patronu Staale Solbakken, Milliyet’e özel açıklamalar yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir’in turun favorisi olduğunu ifade etti. Solbakken, “Rakibimizin ligde oynadığı son maçları izledim. İlk karşılaşmayı kazandıkları için favori onlar ama rövanşta her şey olabilir” dedi.

UEFA’yı eleştirdi

Başakşehir maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Dame N’Doye ile yolları ayırmalarının kendileri için handikap olmadığını aktaran Solbakken, Senegalli golcünün forma giymediği birçok karşılaşmaya çıktıklarının altını çizdi. Kopenhag’ın teknik patronu, UEFA’nın maçı seyircisiz oynatmasını da eleştirdi. Danimarka’nın Kovid-19 pandemi sürecini büyük ölçüde kontrol altına aldığını belirten Solbakken, ligdeki 3-4 maçı taraftarlı oynadıklarını sözlerine ekledi.

Zeca: İlk golü atmamız lazım

Kopenhag kaptanı Zeca, Başakşehir karşısında öne geçmeleri halinde tur için büyük bir adım atacaklarını savundu. Deneyimli oyuncu, “İlk maçı 1-0 kaybettiğimiz için avantaj Başakşehir’de ancak bir gol atarsak maçın havası tamamen değişir. Gol bularak koşulları kendi lehimize değiştirmeye çalışacağız” diye konuştu. Edin Visca ve Demba Ba başta olmak üzere Başakşehir’in çok güçlü bir kadroya sahip olduğuna vurgu yapan Zeca, tur için iki takımın da yüzde 50 şansa sahip olduğunu ifade etti.

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