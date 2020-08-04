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04.08.2020 - 07:00 |

Solhanspor’a İtalyan smaçör

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekiplerinden Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaşma sağladı.

Solhanspor’a İtalyan smaçör
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekiplerinden Solhanspor, İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştı. Kulüp asbaşkanı Yüksel Kutlu, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi transferleri önemli ölçüde tamamladıklarını bildirdi.
Daha önce Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile Brezilyalı pasör çaprazı Matheus Krauchuk’u renklerine bağladıklarını belirten Kutlu, “AXA Efeler Ligi’nde Solhan ilçemizi, Bingöl’ümüzü ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Anadolu’da voleybolun karşılığını yansıtmak için yoğun çalışmalar sergiledik” dedi.

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