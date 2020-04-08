Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor
08.04.2020 - 16:44 | | AA

Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.

Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

İngiliz Sky Sports'a açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Her şeyde en iyi olmak istiyoruz. Şu anda oyuncu ve planları tartışmak için zamanımız var, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolun tekrar normale döneceğini söyleyen Solskjaer, buna hazır olmak zorunda olduklarını belirtti.

Solskjaer, normal yaşama geçildiğinde Manchester United'ın ekonomik olarak istediğini yapacak durumda olduğuna inandığını söyledi.

Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

Sarper Çetinkaya: "Bu sezon fiili olarak sona ermiştir"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIBA'dan "koronavirüs" kararları

FIBA'dan "koronavirüs" kararları

Gençlerbirliği eski yöneticisi Ayhan Sümer hayatını kaybetti

Gençlerbirliği eski yöneticisi Ayhan Sümer hayatını kaybetti

Ahmet Ağaoğlu: Hayallerimize ne kadar yakın olsak da futbol konuşmak mümkün değil

Ahmet Ağaoğlu: Hayallerimize ne kadar yakın olsak da futbol konuşmak mümkün değil

Burundi'de gol sevinci yasaklandı

Burundi'de gol sevinci yasaklandı

Sıradaki Haber