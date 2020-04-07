Solskjaer: MaaÅŸ indirimi adil deÄŸil

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle futbolculara yapÄ±lan maaÅŸ indirimi Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Solskjaer, futbolun "kolay hedef" olduÄŸunu belirterek, "Herhangi bir futbolcuya bu ÅŸekilde Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± adil bulmuyorum. Toplum iÃ§in iyi iÅŸler yapan futbolcular tanÄ±yorum, bu zor durumda yardÄ±m etmek iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.

NorveÃ§li teknik adam, salgÄ±n nedeniyle herkesin zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini kaydederek, kulÃ¼pler ve oyuncular arasÄ±nda neler yapÄ±labileceÄŸine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

GeÃ§miÅŸte hatalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Solskjaer, "Åžimdi daha iyi kararlar alma zamanÄ±. Hepimiz topluma ve NHS'e (Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetleri) yardÄ±m etmek istiyoruz." yorumunu yaptÄ±.

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