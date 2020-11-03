Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız
03.11.2020 - 15:54 | | Uygar Aydın İSTANBUL (İHA) -

Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız

Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçını değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Manchster United’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda birçok eksik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var”
Futbolun korona virüsten dolayı çok etkilendiğine dikkat çeken Solskjaer, “Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var. Taraftarı önünde oynamak avantaj her takım için ancak şu an çok farklı bir durum” şeklinde konuştu.

“Şu an farklı işlerimiz var
Manchster United’ın efsane oyuncuları arasında yer alan Roy Keane’nin açıklamalarına da değinen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:
“Roy Keane, ‘Takımda yeteri kadar lider yok’ demiş olabilir ama şu an farklı işlerimiz var. Onun işi yorum yapmak.”

“Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar”
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında oynadıkları Leipzig ve Paris Saint-Germain müsabakaları hakkında ise Solskjaer, “Takım olarak sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar. Biz de iyi yapıyoruz. Hata payı çok az futbolda, biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Amedspor'da 7 pozitif vaka
    Amedspor'da 7 pozitif vaka
  2. Eskişehirspor'da 5 senelik imza
    Eskişehirspor'da 5 senelik imza
  3. Erokspor, Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i eledi!
    Erokspor, Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i eledi!
  4. Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-0
    Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-0
  5. Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi
    Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

Lider VakıfBank'tan 12'de 12

Lider VakıfBank'tan 12'de 12

Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız

Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız

Sıradaki Haber