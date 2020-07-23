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23.07.2020 - 23:06 | | DHA

Somaspor finale yükseldi!

Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esinde oynanan TFF 3'Ã¼ncÃ¼ Lig play-off mÃ¼cadelesi yarÄ± final maÃ§Ä±nda MuÄŸlaspor'u 2-0 yenen Somaspor finale yÃ¼kseldi.Â  Â

Somaspor finale yükseldi!
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TFF 2'nci Lig'e yÃ¼kselme play-off yarÄ± final mÃ¼cadelesinde Somaspor ile MuÄŸlaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Serik'e baÄŸlÄ± Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma MuÄŸlaspor'un vuruÅŸuyla baÅŸladÄ±. Ä°lk yarÄ± 0-0 eÅŸitlikle tamamlandÄ±. 56'ncÄ± dakikada geliÅŸen Soma ataÄŸÄ±nda Mehmet BaÄŸlÄ± topu filelere gÃ¶ndererek takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. 90+5'inci dakikada Somaspor'un geliÅŸen ataÄŸÄ±nda Taner YÄ±ldÄ±zÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle durum 2-0aÂ geldi. MaÃ§ta baÅŸka gol olmayÄ±nca Somaspor 2-0'lik galibiyetle finale yÃ¼kselen tarafÄ± oldu. MaÃ§ sonu Somasporlu futbolcular ve yÃ¶neticiler selfie yaparak, galibiyeti kutladÄ±.Â 

Somaspor finalde Pazar Spor NevÅŸehir Spor galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak. Final maÃ§Ä± 25 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Gloria Sports Arena'da oynanacak.

Somaspor finale yÃ¼kseldi

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