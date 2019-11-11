Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor’u

Süper Lig’de 11’inci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 19’a yükselten Trabzonspor, 11’inci haftalar baz alındığında son 8 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun ilk 11 haftasında 16, 2017-16 sezonunda 13, 2016-15 sezonunda 11, 2015-16 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 18, 2013-14 sezonunda 17, 2012-13 sezonunda 16 ve 2011-12 sezonunun 11 haftalık bölümünde 20 puan toplamıştı.

SON 9 SEZONDA EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEMİ

11’inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11 sezonundan sonra 2014-15 sezonuyla birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11 sezonunda ilk 11 haftada 27 gol kaydeden bordo-mavililer, 2011-12 sezonunun ilk 11 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-13 sezonunda 11 gol, 2013-14 sezonunda 14 gol, 2014-15 sezonunda 20 gol, 2015-16 sezonunda 14 gol, 2016-17 sezonunda 7 gol, 2017-18 sezonunda 19 gol, 2018-19 sezonunda 19 gol ve bu sezon da ilk 11 haftalık bölümde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

16 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu maçla birlikte 16 maçlık gol yeme serisine de noktayı koydu. Bu maçtan önce çıktığı son 16 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan bordo-mavililer, 25’inci dakikada 10 kişi kaldığı karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Trabzonspor, Alanyaspor maçı öncesinde en son 2018-19 sezonunun 28’inci haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmayı gol yemeden tamamlamıştı.

46 MAÇ SONRA İLK KIRMIZI

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının 25’inci dakikasında Abdulkadir Parmak’ın gördüğü kırmızı kart ile 46 maç sonra ligde bir maçı eksik tamamladı. En son 2017-18 sezonunun 32’nci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında iki kırmızı kart birden gören bordo-mavililer, sonraki 46 lig maçını da 11 kişi tamamlamıştı. Aytemiz Alanyaspor maçının 25’inci dakikasında kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen Abdulkadir Parmak da yaptığı açıklamada kariyerinde ilk kez talihsiz bir şekilde kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktığını belirterek, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

YEREL GAZETELER: HAKEMİ DE ALANYA’YI DA YENDİK

Yerel gazeteler, Trabzonspor’un Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında 10 kişi kaldığı Alanyaspor karşısından galibiyetle ayrılması, “Trabzonspor hakemi de Alanyaspor’u da yendi” şeklinde yorumladı. Günebakış gazetesi, “Hayata dönüş!”, “Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya’yı dize getirdi”, Karadeniz gazetesi, “Siz topunuz gelin. Bu ruh bu yürek hepinize yeter”, “Trabzonspor, hakem Abdulkadir Bitigen’in ilk yarıda skandal düdükler çaldığı mücadelede Alanyaspor’u 1-0 yenerken, maçın kahramanı 90 dakika büyük destek veren taraftar oldu”, Taka gazetesi, “Alayına isyan, zirveye selam”, “25’inci dakikada Abdulkadir Parmak’ın atılmasına adeta isyan eden bordo-mavililer, ikinci yarıda ruhlarını ortaya koydu, hem hakemi, hem de Alanya’yı yendi”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına söktü aldı”, “Trabzonspor 10 kişi ile Alanya’yı ezdi, zirve yarışını sürdürdü”, Karadeniz’den Sonnokta gazetesi, “Hakemi de Alanya’yı da yendik” başlıklarını kullandı.

4 GÜN İZİN

Bu arada Trabzonspor’da futbolculara Aytemiz Alanyaspor maçının ardından milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Bordo-mavililer 4 günlük iznin ardından Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.