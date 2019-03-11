Son anların adamı Napoleoni

OMUR DİNÇER

Fenerbahçe karşısında sonradan oyuna dahil olarak, takımının galibiyet golünü atan Stefano Napoleoni, turuncu-lacivertlilerdeki geleneğini sürdürdü.

Yunanistan’ın Atromitos takımından üç yıl önce geldiği İstanbul ekibinde, ne zaman görev verilirse verilsin elinden gelenin en iyisini yapmayı alışkanlık haline getiren deneyimli forvet, sarı-lacivertliler karşısında da başroldeydi.

Napoleoni, Başakşehir’de forma giydiği üç sezonda, hep son dakika golleriyle adından söz ettirdi. İlk 11’de forma giyse de, sonradan oyuna girse de karşılaşmaların son bölümlerinde skor katkısı yapmasıyla ünlenen İtalyan futbolcu, Başakşehir formasıyla şu ana dek 17 gole imzasını koydu. Bu gollerin 9 tanesi 80. dakika ve sonrasında geldi. Yine bu gollerin 11 tanesini, 75. dakika ve sonrasında kaydetti.

Başakşehir’e transfer olduğunda yaptığı ilk sözleşmenin ardından, kontratı ocak ayında uzatılan ve 2020 sonuna dek geçerli yeni sözleşme yapılan Stefano Napoleoni, böylece kendisiyle ilgili yapılan tercihin ne kadar isabetli olduğunu göstermiş oldu. Fenerbahçe maçında gelen galibiyet golünde asisti yapan ismin Mossoro olması, sözleşmesi aynı anda uzatılan iki futbolcunun sahne alması yönünden de dikkat çekici bir detay olarak göze çarptı.

Başakşehir formasıyla dört de asisti bulunan Napoleoni, bu dört asistin üçünü de 80 ve sonrasında yapması dikkat çekti.