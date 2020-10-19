Son dakik - Galatasaray'da Taylan Antalyalı forma bekliyor! Alanyaspor sürprizi...

Aytemiz Alanya maçının son hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, çalışmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada iyi çalışan ancak milli oyuncuların yokluğunun sıkıntısını çeken sarı-kırmızılılar, maçın pazartesi günü oynanacak olmasının avantajını yaşadı. Cim-Bom bu şekilde bir arada daha fazla çalışma imkanı buldu.

Galatasaray açısından en sevindirici gelişme de Taylan Antalyalı’nın takıma dönmesi oldu. Milli aradan faydalanarak tedavisini tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Taylan, Terim’in görev vermesi durumunda Alanya maçında sahaya çıkacak.





Tedavisi yeni tamamlanan ve birçok antrenman kaçıran Taylan’ın son durumunu değerlendirecek olan Fatih Terim, gerekirse öğrencisini yedek kulübesinde maça başlatacak. Bu durumunda ön liberoda görev Etebo’nun olacak. Forvet arkasında ise Belhanda’ya şans doğacak.

Fatih Terim’in forvette de sürpriz yapmayacağı, Falcao ile maça başlamasının beklendiği ifade edildi. Diagne de hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecek.

Luyindama sınırda

Cim-Bom’un savunmasının önemli ismi Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 4 haftada 3 kez sarı kartla cezalandırılan başarılı stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Erzurum deplasmanında görev yapamayacak.

Efecan yetişmiyor

A Milli Takımı’nda sakatlanan ve ayağında yüksek miktarda ödem oluşan Alanyaspor’un başarılı ismi Efecan Karacan Galatasaray karşılaşmasına yetişemiyor. Ay-yıldızlı takımda özellikle Almanya karşısında çok iyi bir karşılaşma çıkaran oyuncu, sakatlığı nedeniyle Sırbistan karşılaşması kadrosundan çıkarılmıştı.