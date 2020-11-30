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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakik - Gökhan Gönül: "Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz"
30.11.2020 - 19:16 | | DHA

Son dakik - Gökhan Gönül: "Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ''Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz'' dedi.

Son dakik - Gökhan Gönül: "Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz"
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş'a kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine sarılı halde bir fotoğraf paylaşan Gökhan Gönül, ''İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.

Son dakik - Gökhan Gönül: Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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