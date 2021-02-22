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22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - 12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında bugün Hırvatistan ile karşılaşacak.

Son dakika - 12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında bugün Hırvatistan ile karşılaşacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele 20.00’de başlayacak, NTV’den ekranlara gelecek. İstanbul’un ev sahipliğinde fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu’nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda 17.00’de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam önceki günkü sonuçların ardından ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etmişti.

Son dakika - 12 Dev Adamın rakibi Hırvatistan

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