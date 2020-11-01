Son dakika | A Milli Takım'a Cenk Tosun müjdesi...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'dan güzel haber geldi.

İngiliz ekibi Everton'da görev yapan tecrübeli forvet, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Sahalara dönüş tarihi net olarak bilinmeyen yıldız oyuncumuzun bu gelişmesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de sevindirdi.

Deneyimli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda, Cenk'ten faydalanmak istiyor.