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01.11.2020 - 10:49 | | Fanatik

Son dakika | A Milli Takım'a Cenk Tosun müjdesi...

Mart ayında şanssız bir sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan milli futbolcumuz Cenk Tosun'dan müjde... İngiliz ekibi Everton'da görev yapan tecrübeli forvet, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

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Milli futbolcumuz Cenk Tosun'dan güzel haber geldi.

İngiliz ekibi Everton'da görev yapan tecrübeli forvet, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Sahalara dönüş tarihi net olarak bilinmeyen yıldız oyuncumuzun bu gelişmesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de sevindirdi.

Deneyimli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda, Cenk'ten faydalanmak istiyor.

 

Son dakika | A Milli Takıma Cenk Tosun müjdesi...

 

 

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