Son dakika - A Milli TakÄ±m'da Kaan Ayhan ve Mert MÃ¼ldÃ¼r geliÅŸmesi!

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ evinde Rusya ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmana Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan milliler, daha sonra pas ve dar alanda Ã§ift kaleli taktik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

Â HÄ±rvatistan maÃ§Ä±na ilk 11'de baÅŸlayan futbolculara yenilenme programÄ± uygulandÄ±. Kampa dÃ¼n katÄ±lan Kaan Ayhan ve Mert MÃ¼ldÃ¼r de saha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda yer aldÄ±.Â

Milli takÄ±m, Rusya maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.