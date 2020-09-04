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04.09.2020 - 21:55 | | DHA

Son dakika | A Milli Takım'da sakatlanan Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da Macaristan maçı sonrası sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı.

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UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın dün Macaristan ile oynadığı müsabaka sonrasında sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takım, bugün Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda bir yenilenme antrenmanı yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül'deki Sırbistan karşılaşması için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Miti Stadı'nda TSİ 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.

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