Son dakika - Abdullah Avcı, Trabzonspor'a gitti!

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Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yı açıklaması an meselesi. Tecrübeli teknik adamın ekibi bugün Trabzon'a gitti. Abdullah Avcı da şehre geldi.

Avcı, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı.