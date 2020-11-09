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09.11.2020 - 22:16 |

Son dakika - Abdullah Avcı, Trabzonspor'a gitti!

Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya kavuştu. Tecrübeli isim Trabzonspor'a geldi.

Son dakika - Abdullah Avcı, Trabzonspor'a gitti!
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Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yı açıklaması an meselesi. Tecrübeli teknik adamın ekibi bugün Trabzon'a gitti. Abdullah Avcı da şehre geldi.

Avcı, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

 Son dakika - Abdullah Avcı, Trabzonspora gitti

 

 
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