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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testi pozitif çıktı...
23.03.2020 - 10:15 |

Son dakika | Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testi pozitif çıktı...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Corona Virüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce Corona Virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıktı.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testi pozitif çıktı...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıktı. Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı. 

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Son dakika | Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testi pozitif çıktı...

 

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