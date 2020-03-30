30.03.2020 - 07:45 |
Son dakika | Abdurrahim Albayrak'a Çin’den gelen ilaçla tedavi
Albayrak’ın tedavisinde, bakanlığın Çin’den getirdiği ilacın kullanıldığı belirlendi. Öte yandan Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.
1 haftadan uzun süredir hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor.
Takvim'in haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği coronavirüs ilacının Albayrak'ın tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.
ALBAYRAK'IN OĞLUNDAN SEVİNDİRİCİ HABER VAR
Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.