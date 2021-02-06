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06.02.2021 - 21:25 |

Son dakika - Abdurrahim Albayrak'a saldırı girişimi! Korumalar devreye girdi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak röportaj verirken Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan'ın müdahalesi sonrası bir anda polis ve korumalar devreye girdi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in saldırı girişimine maruz kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklama yapmak için stadın önüne çıktı.

Albayrak, açıklama yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivetli taraftar Okan Güler, "Buraya ne yüzle geldin." diyerek üzerine yürüdü.

Spor Şube ekipleri ile Albayrak'ın yakın korumasının müdahalesiyle saldırgan Okan Güler alandan uzaklaştırıldı. 

Daha sonrasında açıklamalarda bulunan Albayrak, "Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi oynadık, iyi galibiyet aldık. Bu derbi ilk değil, son da değil. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet." dedi.

"Bir sabah 7'ydi, ekip ruhu olarak şirketimde transfere çalışırken Fatih hoca geldi. Uçak kalkmıyor buradan, bir uçak buradan, bir uçak Londra'dan tuttum. Futbolcumuzu getiremiyoruz, Fernandes'i. Pilotlara prim verdim, 5'ten önce getirsinler diye."

"Gerçekten iyi transferler yaptık, Mustafa Muhammed'i sadece Türkiye değil bütün Avrupa izlemeye devam etsin."

Son dakika - Abdurrahim Albayraka saldırı girişimi Korumalar devreye girdi

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