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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması
23.09.2020 - 14:27 |

Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması

Galatasaray Kulübü ile Damat Tween markası arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, derbi hakemi Ali Palabıyık ile ilgili olarak "Polemiğe girmek istemiyorum. Biraz önce de dostluklardan bahsettik. 3-4 gün sonra oynanacak derbinin öncesinde hakemleri masaya yatırmanın önemi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması
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Galatasaray Kulübü ile Damat Tween markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbi hakemi Ali Palabıyık ile ilgili soruya "Polemiğe girmek istemiyorum. Biraz önce de dostluklardan bahsettik. 3-4 gün sonra oynanacak derbinin öncesinde hakemleri masaya yatırmanın önemi olduğunu düşünmüyorum. Polemiğe fazla girmek istemiyorum" yanıtını verdi. 

Son dakika | Abdurrahim Albayraktan Ali Palabıyık açıklaması

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