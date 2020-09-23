Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması

Galatasaray Kulübü ile Damat Tween markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbi hakemi Ali Palabıyık ile ilgili soruya "Polemiğe girmek istemiyorum. Biraz önce de dostluklardan bahsettik. 3-4 gün sonra oynanacak derbinin öncesinde hakemleri masaya yatırmanın önemi olduğunu düşünmüyorum. Polemiğe fazla girmek istemiyorum" yanıtını verdi.