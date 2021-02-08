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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'e 7 bin dolarlık saat!
08.02.2021 - 10:04 | | Fotomaç

Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'e 7 bin dolarlık saat!

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, derbinin kahramanı Mostafa Mohamed'e 7 bin dolar değerinde saat armağan etti.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'e 7 bin dolarlık saat!
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Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı.

Mısırlı yıldızın ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı. Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Mohamed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti.

 

Son dakika | Abdurrahim Albayraktan Mohamede 7 bin dolarlık saat

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