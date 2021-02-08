08.02.2021 - 10:04 | | Fotomaç
Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'e 7 bin dolarlık saat!
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, derbinin kahramanı Mostafa Mohamed'e 7 bin dolar değerinde saat armağan etti.
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı.
Mısırlı yıldızın ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı. Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Mohamed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti.