Son dakika | Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'e 7 bin dolarlık saat!

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı.

Mısırlı yıldızın ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı. Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Mohamed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti.