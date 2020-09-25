Son dakika | 'Aboubakar'da problemler olduğunu duyuyorum'

Beşiktaş'ın nabzını tutan ve camianın sevilen isimlerinden Murat Özen, Skorer TV canlı yayınında Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Vincent Aboubakar'ın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Özen'in açıklamaları: "Dün Beşiktaş Kulübü Aboubakar konusunda bir heyet kurdu. O heyete de çok ünlü bir profesör getirdi. Ve ondan kontrollerinin yapmasını rica ettiler. Başkan Ahmet Nur Çebi de daha sonra o heyet ile beraber görüşmeye gidip Aboubakar ile ilgili kararını vermek istedi. Ancak süreç biraz uzun sürüyor. Ben bazı problemler olduğunu duyuyorum, ancak Beşiktaş Kulübü ilerleyen süreçlerde bunu daha net bir şekilde açıklayacaktır.

'Çok fazla incelendi'

Çok fazla incelendi. Normal şartlarda bu tip transferlerde durum bir gün sürmezdi. Bir şekilde bir açıklama gelirdi veya gazetecilere olumlu bir şey varsa yansıtılırdı. Şu an bir şey yansıtılmadı. Bu raporlar birkaç yere daha gönderilmiştir diye düşünüyorum."

Aboubakar olmazsa Kalinic'e yeni teklif...

Murat Özen Kalinic'in Beşiktaş'tan 3 milyon euro talep ettiğini belirterek "Beşiktaş yönetimi 2+1 sözleşme teklif etti ama Kalinic 3 yılda çok net. Siyah-beyazlılar '2 yıllık sözleşme yapalım artı 30 maç koyalım, 30 veya 35 maça çıkarsan o artı 1 yılı biz verelim' dediler. Yani 3 yıla bu şekilde tamamlayalım teklifini sundular. Kalinic 3 milyon euro istiyor, ama Beşiktaş resmi olarak 2 milyon 750 bin Euro resmi teklifini Kalinic’e gönderdi. Hırvat oyuncu hala 3 milyonda diretiyor. Beşiktaş yönetimi Aboubakar işi olmazsa o 250 bin euroyu verecek gibi duruyor. Çünkü alternatif bir isim yok şu anda elde. Çin kulübünden De Souza vardı ancak Çin’den herhangi bir haber gelmedi" bilgisini verdi.