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25.09.2020 - 16:26 |

Son dakika - Aboubakar'da sorun çıkmadı, sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ın detaylı sağlık kontrollerinden geçirdiği Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği çözüme kavuştu. TRT Spor'un haberine göre, detaylı sağlık kontrollerine sokulan Kamerunlu oyuncuda bir sorun saptanmadı ve resmi sözleşme imzalandı.

Kamerunlu futbolcu, 2 yılı opsiyonu 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

4 SAAT KONTROL YAPILDI

Vincent Aboubakar, perşembe günü geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Sabah 09.30'da başlayan kontroller yaklaşık 4 saat sürdü. Oyuncunun raporlarını incelemek için sağlık komisyonu kuruldu. Komisyona davet edilenler arasında ünlü profesör Ömer Faruk Taşer de vardı. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, heyet raporunu dinlemek için hastaneye gitti.

ÖZEL SAKATLIK MADDESİ

Beşiktaş, oyuncunun dizindeki sakatlığın nüksetme ihtimaline karşı yapılacak mukaveleye özel madde koydurdu. Buna göre Aboubakar, diz problemi nedeniyle 1 ay süreyle sahalardan uzak kalırsa siyah-beyazlılar fesih hakkına sahip olacak.

Son dakika - Aboubakarda sorun çıkmadı, sözleşme imzalandı

 

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