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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinin perde arkasını anlattı!
01.02.2021 - 19:49 |

Son dakika - Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinin perde arkasını anlattı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili olarak Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinin perde arkasını anlattı!
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Acun Ilıcalı, Uçankuş TV'de Mesut Özil transferinin sürecini anlattı.

"Beni duygulandırdı"
Bana göre bu transferin olma sebebinin birinci sebebi başkanımız Ali Koç. Bir kulüpteki kararları Ali Koç alır. Başkan kararı almadıktan sonra hepimiz toplansak da olmaz. Başkanımızın hayata bakışı farklıdır. Başkanlık kolay değil. O konumda insan yanlızlaşıyor. Beni bu derece onore etmesi, sürekli benden başkası beni duygulandırdı. Ali Koç farkı. Ben elimden geleni yaptım ama tabii başkanın kararı, faktörü daha önemli, ön planda.

Mesut Özil'i nasıl ikna ettin?

Bazen şartlar oluşur ya. Bir olayda bütün şartlar tek tek oluşmaya başlar. Benim de başıma çok geldi. TV8'i almam da şartların oluşmasıydı. Her adımımda şartlar oluştu. Fenerbahçe'nin 10 numarası vardı. Max Kruse. Max Kruse bir anda çekti ve gitti. O zaman hem taraftarlar, hem kulüp açısından negatif durumdu. Ani kopuş. Fenerbahçe için tatsız durum oldu. Bu konuda da aynı şey oldu. Mesut Özil üst düzey bir futbolcu. Önemli bir futbolcu gitti. Dünya yıldızı geldi. O zaman belki de Max Kruse var, bu adam ne olacak denirdi. Dediğim gibi şartlar oluştu.

Son dakika - Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinin perde arkasını anlattı

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