23.12.2020 - 09:19 | | Fanatik
Son dakika | Acun Ilıcalı müdahale etti, Fortuna Sittard coştu!
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard yükseliş dönemine girdi. Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve İlk 9 haftada maç kazanamamıştı.
Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı son 4 maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.
Edinilen bilgilere göre Acun Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.
Fortuna Sittard'ın son 4 maçı:
Fortuna Sittard 3-2 Willem II
Heracles 1-2 Fortuna Sittard
Utrecht 1-1 Fortuna Sittard
Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk