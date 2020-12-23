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23.12.2020 - 09:19 | | Fanatik

Son dakika | Acun Ilıcalı müdahale etti, Fortuna Sittard coştu!

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard yükseliş dönemine girdi. Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve İlk 9 haftada maç kazanamamıştı.

Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı son 4 maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.

Edinilen bilgilere göre Acun Ilıcalı'nın yaptığı müdahale ve alınan kararla göreve gelen Sjors Ultee, son 4 lig maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.

Fortuna Sittard'ın son 4 maçı:

Fortuna Sittard 3-2 Willem II

Heracles 1-2 Fortuna Sittard

Utrecht 1-1 Fortuna Sittard

Fortuna Sittard 2-1 Waalwijk

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Son dakika | Acun Ilıcalı müdahale etti, Fortuna Sittard coştu

 

 

 

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